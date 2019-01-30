دوامة قطبية تخلف موجة من الصقيع بأمريكا

أخبار الآن| شيكاغو- أمريكا (وكالات)

جلبت عاصفة من الهواء القطبي البارد ناتجة عن الدوامة القطبية , موجة برد خطيرة إلى مساحات شاسعة من الولايات المتحدة، تمتد من ولايتي داكوتا الشمالية والجنوبية حتى ولاية مين، مع توقعات بتساقط الثلوج في أقصى الجنوب في ألاباما وجورجيا.

والعاصفة القوية التي تعرف أيضا باسم الدوامة القطبية عبارة عن تيار من الهواء البارد يلف حول الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي، لكن التيار الحالي يندفع الآن جنوبا في الولايات المتحدة.

وكانت منطقة الغرب الأوسط الأمريكي من أكثر المناطق تضررا، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر. وبهبوط الليل انخفضت درجات الحرارة في شيكاغو إلى 18 درجة تحت الصفر وفي ديترويت إلى 14 درجة تحت الصفر وإلى 29 درجة تحت الصفر في منيابوليس.

وعرضت قنوات التلفزيون المحلية صورا لكتل ضخمة من الجليد تملأ نهر شيكاغو وبحيرة ميشيجان. وحذر مسؤولون سكان شيكاغو من موجة برد غير مألوفة وشديدة وخطيرة.

وفتحت العديد من مدن الغرب الأوسط ملاجئ للتدفئة. وأغلقت السلطات الإقليمية مئات المدارس وألغت شركات الطيران أكثر من ألفي رحلة حسبما أفاد موقع (فلايت أوير) الإلكتروني الذي يرصد الرحلات الجوية، فيما أصيبت الحياة بالشلل في أرجاء المنطقة.

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