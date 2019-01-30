دبلوماسي أمريكي يبحث قيام إيران بعمليات إرهابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يبحث الدبلوماسي ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية، في جولته خلال الأسبوع الحالي بأوروبا، التفاوض مع مسؤولي تلك الدول حول قيام إيران بعمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية.

جاء ذلك، في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أن ناثان سيلز قد بدأ جولة في الدنمارك والسويد والنرويج يوم 28 كانون الثاني/يناير لمناقشة الإرهاب الذي ترعاه إيران في أوروبا، فضلا عن ملاحقة الإرهابيين الأجانب، ومكافحة تمكن الإرهابيين من السفر للانضمام إلى التنظيمات المتطرفة.

وأكدت الخارجية الأميركية أن "إيران لا تزال الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم حيث قام النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة بأعمال إرهابية في فرنسا والدنمارك وهولندا وألبانيا وغيرها من الدول".

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنسيق الجهود حول مواجهة السلوك الإيراني العدائي، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات الشهر الماضي ضد قسم الشؤون الداخلية بوزارة الاستخبارات الإيرانية على خلفية قيامها بتنفيذ اغتيالات لمعارضين إيرانيين في هولندا ومحاولات تفجير واغتيال أخرى في فرنسا والدنمارك ضد مجموعات المعارضة.

وكانت أجهزة الأمن الأوروبية قد أحبطت هجوما بالقنابل على تجمع كبير لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في باريس. كما أعلنت الدنمارك في أكتوبر/تشرين الأول، أنها أوقفت مؤامرة لاغتيال ناشطين أهوازيين على أراضيها.

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