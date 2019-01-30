السلطات الألمانية تعتقل 3 عراقيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسوشيتد برس)

اعتقلت الشرطة الألمانية ثلاثة عراقيين للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجوم إرهابي بالقنابل، وفقا لوسائل إعلام. ولم يتم الكشف عن كامل أسمائهم تمشيا مع قانون الخصوصية الألماني.

وأوضح موقع "شبيغل أون لاين" ان الرجال، الذين عرفتهم بأنهم شاهين ف. وهيرش س. ورؤوف س، كانوا يخططون لاستخدام ألعاب نارية لصنع متفجرات، وأنهم طلبوا الحصول على مفجر من بريطانيا.

واعتقل الثلاثة في وقت مبكر من صباح الأربعاء قرب بلدة ديتمارشين، الواقعة في ولاية شليزفيغ هولشتاين شمال ألمانيا.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية دانييلا كيس أن رجال الشرطة الفيدرالية منخرطين في عملية مع شرطة الولاية، وأشارت إلى الادعاء العام للحصول على مزيد من التفاصيل.

المدعون الفيدراليون الألمان، الذين لم يتمكنوا من تأكيد الخبر على الفور، مسؤولون عن التحقيق في جرائم خطيرة بما في ذلك الإرهاب.

اقرأ المزيد:

قتل رجال شرطة في انفجار قنبلتين شمال العراق