روحاني يغادر "إنستغرام"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى إيران إلى إصدار قرار بحظر منصة مشاركة الصور والفيديو "إنستغرام"، لينضم التطبيق لسلسلة من منصات التواصل الاجتماعي المحظورة في البلاد، بحجة تشكيلها خطرا على الأمن القومي للبلاد.

القرار سيجبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على مغادرة "إنستغرام"، وترك حسابه الذي يحرص روحاني على مشاركة الصور عليه على نحو منتظم إلى جانب جمل باللغة الفارسية لمليوني متابع.

وتخشى إيران من أن تتيح هذه المنصات للناس أن يتواصلوا بحرية فيناقشوا مشكلات البلاد المتفاقمة وينسقوا فيما بينهم للخروج إلى الشارع.

وعلى الرغم من هذه القيود، يلجأ كثير من الإيرانيين إلى "حيل رقمية" مثل "VPN" لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الاتصال عبر الانترنت من عناوين بلدان أخرى.

وتم منع تويتر في إيران سنة 2009، لكن روحاني مازال يملك حسابا رسميا بعلامة التوثيق للتغريد باللغتين الإنجليزية والفارسية، وهذا ينطبق أيضا على الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد.

ويفوق عدد مستخدمي تطبيق إنستغرام في إيرن الـ24 مليون شخص، ما أثار جدلا واسعا لدى الذين يعدونه منصة للتعبير عن آرائهم بحرية.

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