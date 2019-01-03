رغم توقعات ترامب بانخفاضها.. أسعار الأدوية إلى ارتفاع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت شركات الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع أسعار أكثر من 250 صنفاً دوائياً، من بينها عقار هوميرا الأكثر مبيعاً في العالم. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنّ "الزيادات وصلت إلى 10%، على ما يقرب 20 منتجاً دوائياً".

إلى ذلك، فقد بلغ متوسط الزيادة على مئات المنتجات الدوائية نحو 6.3%، وذلك وفقاً لبيانات "ركس سيفينغز سولوشنز"، التي تساعد برامج الصحة وأصحاب الأعمال على البحث عن الأدوية الأقل تكلفة.

وكانت شركة "فايزر" كشفت أنها ستعلن عن خططها خلال الشهر الحالي، لاستئناف ممارستها لرفع أسعار الأدوية، وزيادة قائمة الأسعار على 41 من العقاقير الطبية، علماً أنها تراجعت الصيف الماضي عن تطبيق بعد الزيادات بسبب ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي الزيادات هذه، رغم توقعات الرئيس، الأربعاء الماضي، بانخفاض أسعار الأدوية. إلاّ أنّ هذه الزيادات تعد أقل بنسبة الثلث عن تلك التي طبّقت العام الماضي الماضي، تبعاً لـ"ركس سيفينغز سولوشنز".

وأواخر العام الماضي، أبلغت نحو 30 شركة لصناعة الأدوية وكالات كاليفورنيا، أنها تنوي زيادة السعر المعروض للدواء، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

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