دبلوماسي كوري شمالي ينشق عن النظام.. ويطلب اللجوء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

أكد نائب كوري جنوبي للصحافيين أن دبلوماسي من كوريا الشمالية توارى عن الأنظار في إيطاليا، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق مع مسؤولي الاستخبارات في سيول الخميس 3 كانون الثاني (يناير).

وقال كيم مين كي للصحافيين إن "مهمة السفير بالإنابة، جوسونغ جيل، كانت تنتهي في أواخر تشرين الثاني(نوفمبر) من العام الماضي إلا أنه فرّ من المجمع الدبلوماسي مطلع الشهر نفسه" مع زوجته".

وجاء اجتماع وكالة الاستخبارات مع النواب عقب معلومات نشرتها صحيفة "جونغ-انغ إيلبو" التابعة لكوريا الجنوبية والتي ذكرت إن جو طلب من دولة غربية لم تعرف بعد، منح اللجوء له ولعائلته.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي في العاصمة سيول القول إنه "طلب اللجوء في ايطاليا بداية الشهر الماضي".

وأوضح هذا المصدر أن وضع الدبلوماسي يشكل معضلة للسلطات الإيطالية التي تقوم مع ذلك "بحمايته في مكان آمن".

وفي حال تأكد الأمر، فسيكون انشقاقاً مهماً يذكر بحادثة انشقاق الرجل الثاني في سفارة كوريا الشمالية في بريطانيا، ثاي يونغ-هو، أحد أرفع الدبلوماسيين الكوريين الشماليين الذين لجأوا إلى الخارج، عام 2016.

ويشغل جو (48 عاماً) منصب السفير بالإنابة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017 عندما طلبت إيطاليا من السفير الذي عينته كوريا الشمالية مون جونغ-نام الذي لم يكن قد استكمل إجراءات اعتماده، مغادرة البلاد احتجاجاً على إطلاق بيونغ يانغ صواريخ بالستية وإجرائها تجارب نووية.

والبعثة الدبلوماسية في ايطاليا مهمة لبيونغ يانغ، إذ إنها تتولى العلاقات مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومقرها روما فيما تعاني كوريا الشمالية من نقص مزمن في المواد الغذائية.

ووصل جو إلى روما في أيار(مايو) 2015 مع زوجته وأبنائه ما يوحي بأنه ينتمي إلى عائلة تتمتع بامتيازات، حسب الصحيفة التي أشارت إلى أن أسباب انشقاقه غير معروفة.

وكان ثاي برر انشقاقه برغبته في تأمين مستقبل أفضل لأبنائه الثلاثة مع استدعائه للعودة إلى كوريا الشمالية.

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