تراجع عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت وزارة العمل الإسبانية في بيان لها أن إجمالي المتعطلين عن العمل في البلاد تراجع بنسبة 6 في المئة خلال عام 2018، متضمناً فئة الشباب، لكن يبقى الرقم مرتفعاً عند 3,2 مليون عاطل عن العمل.

وجاء في بيان وزارة العمل في الحكومة الاشتراكية التي جاءت إلى السلطة في حزيران/يونيو الماضي أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بنحو 210 آلاف خلال الأشهر 12 الأخيرة، ما يساوي انخفاضاً بنسبة 6,17 في المئة خلال العام.

ولا تنشر وزارة العمل الإسبانية معدل البطالة، بل تقوم منهجيتها على احتساب المسجلين في وكالات للعمل فقط، وأعدادهم أكثر انخفاضاً وأقل شمولية من تلك التي ينشرها "المركز الوطني للإحصاءات".

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أعلن المركز أن هناك 3,33 مليون عاطل عن العمل، مع معدل بطالة بلغ 14,55 في المئة.

وتنحسر البطالة تدريجياً في إسبانيا منذ عام 2013 لكنها تبقى الأكثر ارتفاعاً بعد اليونان بين دول منطقة اليورو.

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