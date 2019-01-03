بوكو حرام تهاجم مراكز عسكرية نيجيرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هاجمت بوكو حرام ما لا يقلّ عن ثلاثة مراكز عسكرية في شمال شرقي نيجيريا.

وكثّفت بوكو حرام خلال الأشهر الأخيرة هجماتها على مراكز عسكرية وثكنات للجيش في نيجيريا ، ما أسفر عن قتل عشرات الجنود.

وقالت لوكالة فرانس برس مصادر في الجيش النيجيري إنّ مقاتلين من بوكو حرام، هاجموا القواعد الواقعة في ولاية بورنو.

وأعلنت أ ف ب في وقت سابق، أنّ الجيش يحضّر لشنّ عملية عسكرية لاستعادة مدينة باغا المطلة على بحير تشاد من بوكو حرام.

احتلت بوكو حرام مدينة باغا في كانون الثاني/يناير 2015 في هجوم قتلت خلاله المئات من سكانها، وباستحواذها على باغا، أصبحت بوكو حرام تسيطر على غالبية ضفاف بحيرة تشاد.

وقتل أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا منذ بداية هجمات بوكو حرام في 2009.

المزيد:

قوى الأمن التونسية تقبض على 5 إرهابيين في ولاية سيدي بوزيد