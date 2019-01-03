القضاء الروسي يتهم الأمريكي المحتجز بالتجسس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



وجه القضاء الروسي تهمة التجسس إلى الأمريكي، بول ويلان، الذي أوقف في موسكو الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد محاميه ، وسط تزايد حدة التوتر بين روسيا والغربيين على خلفية قضايا مماثلة.

وقال محامي المحتجز، فلاديمير جيريبنكوف، إن المحكمة أمرت بتوقيفه احتياطياً، لافتاً إلى أنه إجراء يلي توجيه الاتهام ويسبق المحاكمة، موضحاً أنه استأنف هذا القرار طالباً الافراج عن موكله بكفالة، وفقاً لما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" العامة.

وأشار المحامي، إلى أن المحتجز الأمريكي يتصرف بطريقة بناءة، ويتعامل معه المحققون في شكل انساني ومهني.

وتؤكد أجهزة الامن الروسية أنها أوقفت ويلان فيما كان يقوم بعمل تجسسي، الجمعة، في موسكو، وهو يواجه عقوبة السجن حتى عشرين عاماً.

وكان السفير الأمريكي في موسكو، جون هانتسمان، زاره في سجن ليفورتوفو في العاصمة الروسية، بحسب الخارجية الأمريكية.

وويلان (48 عاماً) هو مدير الأمن الدولي في مجموعة "بورغ وورنر" التي تصنع قطع غيار للسيارات، ومقرها قرب ديترويت، بحسب شقيقه ديفيد ويلان.

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