إنخفاض عدد الذين قضوا خلال رحلات الهجرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت المفوضية العليا لشؤون للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 2622 مهاجرا قضوا أو فقدوا خلال محاولة عبور البحر المتوسط في 2018.

وقالت منظمة شؤون اللاجئين إنها سجلت انخفاضا بعدد المفقودين أو القتلى بأكثر من الربع مقارنة بالعام 2017 الماضي.

و بلغت أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر المتوسط 113,482 العام الماضي بانخفاض مماثل عن عام 2017 عندما تم تسجيل وصول 172,301 مهاجر، وفقا أرقام الوكالة عن كامل السنة.

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