إثيوبيا تعلن عن بدء تشغيل سد النهضة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن سلشي بيكيلي وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، أن بلاده ستبدأ في إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر من العام 2020

وأكد وزير البرلمان أن "الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين"، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية سنة 2022.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميغاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.

وتصريحات الوزير أول معلومات جديدة بشأن سير العمل في مشروع السد من مسؤول حكومي كبير منذ ألغى رئيس الوزراء أبي أحمد عقد شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد في أغسطس.



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