هولندا ترفض استقبال 47 مهاجرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

رفضت هولندا التجاوب مع طلب إيطالي بأن تستقبل 47 مهاجرا يتواجدون على متن سفينة إنقاذ ترفع علم هولندا كانت الموانئ الإيطالية منعتها من الرسو في موانئها.

وبحسب أنظمة الاتحاد الأوروبي يتعيّن على البلد الذي ينزل فيه المهاجرون أن ينظر في طلبات اللجوء التي يقدمونها، خاصة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي.



وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني شدّد على ضرورة أن تتكفّل ألمانيا وهولندا بهؤلاء المهاجرين محذّرا من أنه قد يلاحق طاقم السفينة أمام القضاء.

وكانت سفينة "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، أنقذت قبل أكثر من أسبوع قبالة سواحل ليبيا مهاجرين غالبيتهم من دول إفريقية جنوب الصحراء، وهي راسية حاليا قبالة سواحل صقلية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل والأمن الهولندية لينارت فيخيفيس "من دون تبلور فكرة واضحة عن حل شامل لن تشارك هولندا في إجراءات مخصصة للنزول" من السفينة.

وكررت الحكومة الإيطالية في بيان مساء الاثنين أنّ "الاختصاص في هذه الحالة بالتحديد يعود إلى هولندا لأن السفينة التي قامت بعملية الإنقاذ في المياه الدولية ترفع علم هذا البلد".

لكن السلطات الألمانية والهولندية تشدّدان على أن المشكلة تتطلّب حلا على نطاق أوسع من اتفاق الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الهولندية إن الأمر ليس من ضمن مسؤولياتها لأن السفينة تحرّكت "بمبادرة خاصة منها".

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