مقتل 14 بينهم جنود قرب الحدود المالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قـَتل مسلحون على قتل 4 جنود في بوركينا فاسو، وأصابوا 5 آخرين، قرب الحدود مع مالي، وذلك بعد يوم من قتل عشرة مدنيين في مكان قريب خلال هجوم منفصل.

وتمثل الجماعات المتشددة معضلة أمنية كبيرة لمالي والنيجر المجاورتين , وسرعان ما امتد نفوذها في شمال بوركينا فاسو النائي خلال الشهرين الأخيرين، حيث قتلت جنودا ومدنيين في موجة من الهجمات.

وقال الجيش في بيان إن الجنود الذين قتلوا في الهجوم ينتمون إلى وحدة مكافحة الإرهاب التي تعمل في منطقة ناسومبو بشمال بوركينا فاسو. وكانت نفس الوحدة قد فقدت 12 جنديا في ديسمبر 2016 في هجوم أعلنت جماعة أنصار الإسلام المرتبطة بالقاعدة المسؤولية عنه.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني قوله إن مسلحين مجهولين استهدفوا، الأحد، طريقا يؤدي إلى سوق في قرية بنفس المنطقة وقتلوا عشرة مدنيين.

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