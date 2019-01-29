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ترامب سيلقي خطاب حالة الاتحاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إلقاء خطابه عن حالة الاتحاد في 5 فبراير، بعد إنهاء الإغلاق الحكومي.

وبعثت بيلوسي برسالة إلى ترامب يوم 16 يناير حثته فيها على إرجاء إلقاء الخطاب أو تقديمه إلى الكونغرس مكتوبا.

وقام ترامب إثر ذلك بمنع رئيسة مجلس النواب من استخدام طائرة عسكرية في رحلة يصحبها فيها مشرعون آخرون إلى أفغانستان لزيارة القوات الأمريكية هناك.

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#أمريكا #أخبار عالمية #ترامب

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