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بولتون: على جيش فنزويلا الانتقال سلما للسلطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

حضت الولايات المتحدة الجيش الفنزويلي،على القبول بانتقال سلمي للسلطة من الرئيس نيكولاس مادورو إلى زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي تعترف به الولايات المتحدة وعددٌ من الدول الإقليمية رئيساً بالوكالة لهذا البلد المضطرب.

وقال مستشار الأمن القومي، جون بولتون، للصحافيين في البيت الأبيض إن بلاده تدعو الجيش الفنزويلي وقوات الأمن لقبول انتقال سلمي وديمقراطي ودستوري للسلطة، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يرى بأن كل الخيارات متاحة على الطاولة، رداً على سؤال حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف .

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