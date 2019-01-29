الاستخبارات الأمريكية: داعش يمتلك آلاف المقاتلين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال مدير الاستخبارات الأمريكية، دان كوتس، الثلاثاء، إن داعش لا يزال يمتلك آلاف المقاتلين، مما يجعله قادراً على تشكيل تهديد قوي في منطقة الشرق الأوسط وغيرها.

وأوضح كوتس، في تقرير جديد للكونغرس حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة، إن التنظيم لا يزال يمتلك آلاف المقاتلين في العراق وسوريا، كما أن له ثمانية فروع وأكثر من 12 شبكة، والآف المناصرين المنتشرين حول العالم رغم خسائره الجسيمة على صعيد القيادات والأراضي.



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