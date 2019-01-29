الأمم المتحدة تعلن تفاقم الجوع الناجم عن النزاعات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الفاو)

أشار تقرير جديد نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي إلى تفاقم الجوع في مناطق النزاعات، محذرا من تبعات هذه الإحصاءت.



ووفقا للمنظمة، فإن 56 مليون شخصا في العالم، بحاجة إلى مساعدات غذائية ومعيشية عاجلة في مناطق النزاع حول العالم.



وتفاقم الوضع بسبب النزاع بشكل كبير في نهاية العام 2018 في كل من أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وجنوب السودان، واليمن.

وقال المدير العام للفاو، غرازيانو دا سيلفا، في مقدمة التقرير: "يبين هذا التقرير بوضوح تأثير العنف المسلح على حياة وسبل عيش الملايين من الرجال والنساء والفتيات والصبية العالقين في النزاع". وأضاف قائلاً: "أشدد على ضرورة تذكيركم بأن خلف هذه الإحصائيات المجردة أناساً حقيقيون يعانون معدلات جوع لا يمكن القبول بها ببساطة في القرن الحادي والعشرين".

وأشار التقرير أيضاً إلى ازدياد العنف الموجه ضد العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، مما يجبر المنظمات على تعليق عملياتها وحرمان السكان المستضعفين من المساعدات الإنسانية.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: "يظهر هذا التقرير مجدداً العلاقة المأساوية بين النزاع والجوع واستمرار انتشاره في الكثير من مناطق حول العالم. ونحن بحاجة إلى الوصول بشكل أفضل وأسرع إلى مناطق النزاع، كي نتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من المدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدتنا. ولكن ما يحتاجه العالم أكثر من أي شيء آخر هو إنهاء الحروب".

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