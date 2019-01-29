الأمم المتحدة تستلم اقتراحات لحل أزمة فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلن وزير خارجية فنزويلا خورخي ارياسا، أن ممثلين عن المكسيك والأوروغواي سيسلمون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراحات لحل الأزمة السياسية في فنزويلا.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي، هناك اقتراحات ملموسة لتسهيل قيام آليات حوار جديدة , من قبل حكومتي المكسيك والأوروغواي.



وكان غوتيريس أعرب الخميس عن الأمل بقيام حوار في فنزويلا، "يجنب تصعيداً يؤدي إلى نزاع تكون تداعياته كارثية على سكان البلاد والمنطقة".

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد رافضاً الاعتراف بالولاية الرئاسية الثانية لنيكولاس مادورو التي بدات في العاشر من الشهر الجاري.

واعترفت الولايات المتحدة مع عدد كبير من بلدان أمريكا اللاتينية بغوايدو رئيساً لفنزويلا.

ولم تعترف المكسيك والأوروغواي بغوايدو رئيساً واقترحتا قيام تفاوض اعتبر خامس محاولة من الدولتين لحل الخلاف في فنزويلا منذ العام 2014.

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