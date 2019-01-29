إيران تجدد رفضها للحد من الصواريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أن قدرات بلاده الصاروخية غير قابلة للتفاوض، رافضاً دعوة دول أوروبية والولايات المتحدة إلى ضرورة كبح تكنولوجيا الصواريخ لدى طهران.



وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة 4 كيانات إيرانية جديدة إلى لائحة العقوبات المفروضة على طهران.



ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن حاتمي قوله "قلنا مرارا إن قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض".

وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن إيران ليس لديها نية لزيادة مدى الصواريخ وستواصل العمل على تكنولوجيا الأقمار الصناعية على الرغم من الضغوط الغربية.

والعام الماضي، انسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية عليها.

وفرضت واشنطن في أغسطس ونوفمبر حزمتين شديدتين من العقوبات على إيران، استهدفتا قطاعات النفط والطيران والصناعة والنظام المصرفي.

وأبدى النظام الإيراني مكابرة إزاء العقوبات مع بداية فرضها، قائلا إنها "لم تؤثر عليه"، إلا أنه سرعان ما بدأ يعترف شيئا فشيئا بتداعيات هذه العقوبات، التي تحرمه من عائدات كثيرة يستخدمها في دعم الميليشيات الإرهابية.

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