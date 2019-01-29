إصابة 5 أفراد من الشرطة في حادث إطلاق نار بهيوستن الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أصيب 5 شرطيين، في حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال أرت أسيفيديو رئيس شرطة هيوستن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، "إن عددا من أفراد الشرطة مصابون في حادث إطلاق نار"،

وأكد الحساب الرسمي لشرطة هيوستن الحادث، وقال: "الآن نستطيع أن نؤكد إصابة 5 من ضباط الشرطة في حادث إطلاق نار، والذين تم نقلهم جميعا لتلقي الرعاية الطبية في المستشفى".

من ناحية أخرى، أشارت وسائل إعلام محلية أمريكية، إلى أنه تم قتل أحد المشتبه بهم في تبادل إطلاق نار، ومحاصرة اثنين آخرين في أحد المنازل، من المتورطين في الحادث.



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