أكثر من 40 قتيلاً في تظاهرات فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



قتل أكثر من 40 شخصاً خلال أسبوعٍ من التظاهرات المناهضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما قالت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل أن أكثر من 40 شخصاً قد قتلوا بطرق مختلفة.

وانطلقت التظاهرات الأسبوع الماضي بعدما انتفضت الاحتجاجات ضد مادورو، دعماً لرئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة الأربعاء خلال تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.

ووفق كولفيل، فارق 26 شخصاً الحياة "بعد أنباء تشير لإطلاق قوات من الأمن أو عناصر مسلحة موالية للحكومة النار عليهم خلال الاحتجاجات.

وقتل 11 آخرون من قبل مجهولين مرتبطين بعمليات نهب، وفق كولفيل.

وبالإضافة إلى ذلك، قال كولفيل إن مكتب الأمم المتحدة يعتقد أن "850 شخصاً على الأقل اعتقلوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات بين 21 و26 كانون الثاني/يناير".

ومنذ انتخابه رئيساً للبرلمان الشهر الماضي، تمكن غوايدو من حشد المعارضة التي كانت منقسمة، حول دعوته الإطاحة بمادورو.

ويحكم مادورو منذ عام 2013، لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمة الدول الأميركية، لم تعترف بإعادة انتخابه لولاية ثانية.

وأجبر العديد من قادة المعارضة على مغادرة البلاد، ما دفع المعارضة إلى مقاطعة عملية التصويت.

ويعيش البلد في حالة كساد منذ عام 2014، كما أنه في وسط أزمة اقتصادية تسجل تضخماً هائلاً ونقصاً بالمواد الأساسية وتدهوراً في الخدمات العامة.

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