مقتل شخصين خلال مظاهرة في الكونغو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قتل طالب وشرطي في الكونغو الديمقراطية خلال مظاهرة تحولت إلى مواجهات عنيفة.

وخرج الآلاف جنوبي شرق الكونغو , في مظاهرة طلابية احتجاجا على انقطاع المياه والكهرباء عن إحدى الجامعات.

واندلعت مواجهات بين الطلاب وقوات الأمن، بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية لتفريق حشود من الطلاب العائدين من مقر حاكم مقاطعة كاتانغا.

وقال الجنرال باولين كيونغو قائد الشرطة في كاتانغا "فقدت للتو ضابط شرطة صدمته سيارة مكافحة الشغب".

وأضاف "أعلم أيضا أن طالبا قُتل متأثرا بجروحه الناجمة عن طلقات نارية".

وقال رئيس الجامعة كيشيبا فيتولا إنّ ثلاثة طلاب آخرين أصيبوا، مضيفا أنّ "الوضع عاد للهدوء مرة أخرى".

وجاءت أعمال العنف بعد أن أدى الرئيس الجديد فيليكس تشيسيكيدي اليمين الدستورية الخميس، في أول انتقال سلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انتخابات فوضوية ومثيرة للجدل.

اقرأ أيضاً :

ترامب يكشف عن تقدم ملحوظ في المحادثات التجارية مع الصين