قتلى بحادث تصادم طائرتين في جبال الألب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربي المتحدة (وكالات)



قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص اثرإصطدام طائرة من نوع هيلكوبتر ايطالية و طائرة ذات محرك واحد فرنسية بجبال الألب

الحادث وقع يوم الجمعة في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال بمنطقة جبال الألب من الجهة الإيطالية ولم يتم العثورعلى الصندوقين الأسودين للطائرتين حتى اللحظة .

وقال مسؤول في المكتب المشترك لرجال الإنقاذ في الألب والشرطة في انترفيز بمنطقة أوستا فالي لرويترز ”لا يمكن أن نكشف عن الأسماء لأن بعض العائلات لم تعلم بعد“.

وأضاف أن الناجيين الاثنين من الحادث هما فرنسي وألماني. وتابع أن الناجي الفرنسي يخضع للتحقيق فيما له صلة بالحادث إلا أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

واصطدمت الطائرتان في الجو فوق شريط روتور الجليدي بمنطقة أوستا فالي الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمال غربي مدينة تورينو بعد ظهر الجمعة.

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