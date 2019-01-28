غوايدو يدعو لتظاهرات جديدة في فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو لجولة جديدة من التظاهرات يومي الأربعاء والسبت ضد الرئيس نيكولاس مادورو, وللمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

واعترفت الولايات المتّحدة وكندا وأستراليا ودول أخرى بغوايدو رئيساً لفنزويلا.

ودعا رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في مقطع فيديو على تويتر أنصاره لتنظيم إضراب "سلمي" لشلّ البلاد على أن تعقبه "مسيرة وطنية ودولية كبيرة" السبت.

وفنزويلا الغنية بالنفط تشهد أزمة اقتصادية، مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين في المئة في العام 2019.

وأسفرت حركات الاحتجاج ضد حكومة مادورو عن 29 قتيلاً منذ الاثنين، بحسب المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية.

وأوقف أكثر من 350 شخصاً هذا الأسبوع أثناء التظاهرات، "بينهم 320 في يوم 23 كانون الثاني/يناير وحده"، بحسب الأمم المتحدة.

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