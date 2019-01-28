داعش يعلن عن قتل 30 جنديا نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلن تنظيم داعش عن قتل 30 جنديا نيجيريا في هجوم شنه التنظيم على قرية لوماني شمال شرق البلاد.

من جهته الجيش النيجيري أعلن أنه تم صد هجوم على قوات الجيش ، وأن 8 جنود فقط أصيبوا بجروح طفيفة.

وشن تنظيم داعش في غرب أفريقيا، عددا من الهجمات شمال شرق نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية.



وتعد بورنو أكثر الولايات تضررا من هجمات المتشددين، التي استهدفت قواعد الجيش النيجيري خلال الأشهر القليلة الماضية، مما جعل الأمن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 16 فبراير.

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