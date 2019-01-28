ترامب يهدد بإغلاق حكومي ثان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإغلاق حكومي آخر في حال رفض الكونغرس التعاون معه لتأمين الحدود الجنوبية ، بحسب ما افاد القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني.

وأوضح مولفاني أن ترامب لا يريد إغلاق الوكالات الفيدرالية مرة أخرى , ولا يريد إعلان حالة طوارئ وطنية، لكنه أكد أن الرئيس الأمريكي على استعداد للقيام بذلك إلا أنه يريد منح الديمقراطيين فرصة للتفاوض.

وأشار مولفاني الى إن بعض الديمقراطيين يقرون خطة ترامب لتعزيز أمن الحدود، لكنهم قالوا إنهم لن يتمكنوا من التعاون مع البيت الأبيض طالما كان هناك إغلاق جزئي للحكومة.

وفي السياق، تستعد وكالات الحكومة الأميركية لاستئناف أعمالها وتعويض الموظفين عن رواتبهم التي لم يتلقوها، وذلك بعد إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وأدى الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يوما، إلى توقف دفع رواتب نحو 800 ألف موظف اتحادي، من بينهم 380 ألفا من العاملين الغائبين بإذن من مسؤوليهم.

ووقع ترامب، الجمعة، قرارا لتمويل الحكومة لمدة 3 أسابيع، فيما يحاول أعضاء الكونغرس التفاوض بشأن مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 30 سبتمبر.

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