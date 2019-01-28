بيونغ يانغ تهدد المواطنين بالقتل في حال شاهدوا تلفاز سول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( كوارتز)

- كوريا الشمالية منعت السكان لديها من مشاهدة البرامج التلفزيونية الكورية الجنوبية.

- هذه البرامج تصل إلى كوريا الشمالية بطرق متنوعة أبرزها الأسواق السوداء.

- استخدم النشطاء الكوريون الجنوبيون البالونات لفترة طويلة لنقل مواد محظورة عبر الحدود.

- يعمد الكوريون الشماليون القريبون من الحدود مع كوريا الجنوبية إلى التلاعب بإشارات البث على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.

إليكم التفاصيل:

رغم الصور التي تجمع بين كيم جونغ أون ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، إلا أن هذا لا يعني أن عقوبات كوريا الشمالية ستكون أقل قسوة بالنسبة للمواطنين الذين يجرؤون على مشاهدة البرامج التلفزيونية الكورية الجنوبية. وتعتبر بيونغ يانغ الأشخاص الذين يقومون بذلك بأنهم ارتكبوا جرما ، ويواجهون السجن أو معسكر العمل أو الموت، وهذا ما كان مسؤولو الشرطة يذكرون به السكان أثناء المحاضرات في مقاطعة جنوب هوانغاي هذا الشهر.

وأفاد راديو آسيا الحرة في الفترة الأخيرة بأن المحاضرات طلب فيها المسؤولون من السكان الامتناع عن مشاهدة ما وصفوه بمواد الفيديو المنحلة للرأسمالية التي وجدت طريقها غليهم من الجنوب .

ويمكن لهذه المواد الوصول إلى الكوريين الشماليين بطرق متنوعة، بما في ذلك عبر الأسواق السوداء. واستخدم النشطاء الكوريون الجنوبيون البالونات لفترة طويلة لنقل مواد محظورة عبر الحدود. وشملت تلك المواد منشورات تسيء إلى حكومة كوريا الشمالية ومحركات أقراص USB محملة بالمسلسلات التلفزيونية الكورية الجنوبية. وتكشف مثل هذه العروض للكوريين الشماليين مدى تقدم نظرائهم الجنوبيين.

كما يمكن للكوريين الشماليين القريبين من الحدود مع كوريا الجنوبية تلقي إشارات البث من الجنوب عن طريق التلاعب في ترددات أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.

وقد ذكّرت الشرطة في محاضراتها المواطنين بأن أي شخص، بغض النظر عن وضعه سيعاقب. وفي عام 2014 أُعدم 10 من مسؤولي الحزب الحاكم بسبب مشاهدتهم مسلسلات تلفزيونية كورية جنوبية.

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