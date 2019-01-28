بنك إنكلترا يمنع مادورو من سحب ذهب بقيمة 1,2 مليار دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بلومبيرغ)

رفض البنك المركزي البريطاني السماح لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، سحب ما قيمته 1.2 مليار دولار، من مخزون بلاده من الذهب لدى البنك البريطاني، الأمر الذي شكل ضربة أخرى للرئيس الفنزويلي، في محاولة منه لإنقاذ سلطته.

وجاء هذا التحرك من قبل بنك إنكلترا، بعد أن حث مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، الحكومة البريطانية، على المساعدة في منع تحويل الأموال والأصول المملوكة لفنزويلا في الخارج إلى حكومة مادورو، وبدلا من ذلك، توجيهها إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسة رئيسا مؤقتا للبلاد.



ويمثل الذهب جزءً هامًا من احتياطي العملات الأجنبية البالغ 8 مليارات دولار، الذي يحتفظ به البنك المركزي الفنزويلي.

وانضمت المملكة المتحدة، إلى الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الأخرى، للاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، إذا لم يتم إجراء انتخابات جديدة خلال الأيام الثمانية القادمة.

وفي بيان له، قال بنك إنكلترا، إنه يقدم خدمات حفظ الذهب لعدد كبير من العملاء، لكنه لا يعلق على التقارير التي تتحدث عن تعاملاته.

وقال وزير الدولة البريطاني آلان دنكان: "إننا نقف جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في القول بأن الجمعية الوطنية ورئيسها خوان غوايدو في وضع أفضل لقيادة فنزويلا لاستعادة ديمقراطيتها واقتصادها وحريتها".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها تعتزم استخدام أدوات اقتصادية ودبلوماسية لضمان أن تكون أي معاملات تجارية مع الحكومة الفنزويلية متماشية مع حكومة فنزويلا المعترف بها من قبل الولايات المتحدة والتي يقودها خوان غوايدو.

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