الناتو: ترامب نجح بزيادة النفقات العسكرية لدول الحلف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأخرى الأعضاء في الحلف إلى زيادة نفقاتها العسكرية أثبتت نجاحها.

وصرح ستولتنبرغ أنه بحلول نهاية العام المقبل، سيكون أعضاء الحلف قد سددوا نحو مئة مليار دولار (في مجال الدفاع) .

وأضاف "نرى أن للرسالة الواضحة للرئيس ترامب تأثيراً"، متحدثاً عن "خبر جيد" لوصف زيادة هذه النفقات.

وواظب ترامب على مطالبة شركائه في الحلف بزيادة نفقاتهم العسكرية.

وقال الرئيس الأمريكي من البنتاغون في 17 يناير (كانون الثاني) "سنكون مع الحلف مئة في المئة، ولكن قلت للدول الأعضاء إن عليكم أن تدفعوا".

وأشاد ترامب عبر تويتر بما أعلنه ستولتنبرغ، وكتب "ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف الأطلسي، أكد لتوه أنه بفضلي، بات الحلف الأطلسي قادراً على جمع قدر أكبر من المال من أعضائه، بعد أعوام من التراجع".

وأضاف "هذا يعني تقاسم العبء، (على أن نكون) موحدين في شكل أكبر".



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