الخزانة الأمريكية ترفع عقوبات عن شركتي "روسال" و "إن بلاس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكيّة رفع العقوبات التي فُرضت في أبريل على مجموعة شركتي "روسال" و"إن بلاس" التابعة لها، واللتين كان يُسيطر عليهما الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ الشركتين قلّصتا من قبضة ديريباسكا عليهما، وأنّ كلاً منهما وافقت على وجود شخصيات مستقلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجلس إدارتها.

وأضافت الوزارة الأمريكية أنّ "الشركتين وافقتا أيضا على شفافية لم يسبق لها مثيل، من خلال السماح لـ(وزارة) الخزانة بإجراء مراجعة دقيقة لعملياتهما".

غير أنها شددت في المقابل على أن العقوبات المفروضة على ديريباسكا لا تزال قائمة

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