الجزائر وفرنسا تتفقان لتسليم مطلوبين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

وقّعت الجزائر وفرنسا اتفاقية جديدة تتعلّق بتسليم المطلوبين بين البلدين، فيما تحلّ الاتفاقية الجديدة التي وقّعها وزير العدل الجزائري, ونظيرته الفرنسية محل اتفاقية سابقة تعود للعام 1964.

وتأتي الاتفاقية استكمالا لاتفاقية أخرى للتعاون القضائي في المجال الجنائي الموقعة في باريس عام 2016، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من مايو 2018.

وأوضح الوزيران أن هذه الاتفاقية "تتماشى مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحماية المعطيات الشخصية"، بحسب ما نقلت عنهما وكالة الأنباء الجزائرية.

وتجري الجزائر وفرنسا حاليا مفاوضات بشأن اتفاقية ثالثة حول التعاون القضائي في القضايا المدنية والتجارية.

وقال لوح إن مكافحة الجريمة "تقتضي تضامنا دوليا حقيقيا لمواجهة المخاطر ذات الأثر السلبي على السلم والأمن والاستقرار في المجتمعات، وحتى على سير الديموقراطيات على المدى الطويل، وإن ذلك يتطلّب تعاونا قضائيا هو الضامن لاحترام مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية واحترام تنوّع الثقافات والحضارات".

اقرا ايضا: أزمة فنزويلا.. مادورو يدعو للتعبئة ومرتزقة روس يصلون كركاس

