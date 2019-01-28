الإعلام الصيني ينتقد إقالة كندا سفيرها في بكين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(أ ف ب)

نددت وسائل إعلام صينية رسمية الاثنين بإقالة كندا سفيرها لدى بكين بعدما أشار إلى أن إطلاق أوتاوا سراح مسؤولة كبيرة في "هواوي" سيكون أمرا "جيدا جدا".

وفاجأ السفير السابق جون ماكالوم الكثيرين بتصريحاته المرتبطة بقضية المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية مينغ وانزهو التي تسبب توقيفها بخلاف دبلوماسي بين بكين وأوتاوا.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" في مقال إن استقالة السفير بناء على طلب من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "يكشف وجود تدخل سياسي" في قضية مينغ.

وتم توقيف مينغ في كانون الأول/ديسمبر بطلب من الولايات المتحدة التي تتهمها بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران, وتنوي السلطات الأميركية تقديم طلب رسمي لتسليمها قبل انقضاء المهلة للقيام بذلك في 30 كانون الثاني/يناير.

وردت بكين بغضب على توقيف مينغ، وفي خطوة انتقامية على ما يبدو، اعتقلت مواطنين كنديين بتهم تتعلق بالأمن القومي بينما قضت بإعدام ثالث بعد إدانته بتهريب المخدرات.

وقال ماكالوم أمام وسائل إعلام ناطقة بالصينية في أونتاريو الأسبوع الماضي أنه يعتقد أن طلب تسليم مسؤولة هواوي يحمل شوائب خطيرة، في تصريحات تراجع عنها لاحقا.



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