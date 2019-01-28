أستراليا تعترف بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اعترفت أستراليا برئيس البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، خوان غوايدو، رئيساً موقّتاً لفنزويلا، إلى حين إجراء انتخابات، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين.

وقالت باين في بيان إن بلادها تؤيد حصول انتقال نحو الديمقراطية في فنزويلا في أسرع وقت ممكن

ويأتي اعتراف أستراليا بغوايدو رئيساً لفنزويلا، إثر خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا ودول عدة في أمريكا اللاتينية.

وكان الرئيس الفنزويلي الاشتراكي، نيكولاس مادورو، قد رفض مطالبة الدول الأوروبية بمهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيساً.



كما أكدت باين أن "أستراليا تعترف وتدعم رئيس البرلمان خوان غوايدو لتولي منصب الرئيس موقتاً... إلى حين إجراء انتخابات".

وأضافت: "نحض الآن جميع الأطراف على العمل بنحو بناء نحو حل سلمي للوضع، بما يشمل العودة إلى الديمقراطية واحترام سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان".

وكان الرئيس الفنزويلي الاشتراكي، نيكولاس مادورو، قد رفض مطالبة الدول الأوروبية بمهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيساً.

وطالب مادورو تلك الدول بالتراجع، قائلاً: "لا أحد يُعطينا مهلاً" وفنزويلا ليست "مرتبطة" بأوروبا.

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