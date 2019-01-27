19 قتيلاً وعشرات الجرحى في انفجارين في الفلبين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (د ب أ)

أعلن قائد شرطة الفلبين إن 19 شخصاً على الاقل قتلوا وأصيب 48 آخرون في انفجارين منفصلين في كاتدرائية بجنوب الفلبين الأحد 27 كانون الثاني /يناير.

وقال الكولونيل جيري بيسانا، المتحدث العسكري الإقليمي، إن الانفجار الأول وقع خلال قداس داخل الكاتدرائية في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلومتر جنوبي العاصمة مانيلا.

ووقع الانفجار الثاني في موقف للسيارات خارج الكاتدرائية فيما كانت قوات الأمن تتعامل مع الانفجار الأول، بحسب بيسانا.

وكان الجيش والشرطة الفلبينية قالا إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا اليوم الأحد جراء انفجار أمام كنيسة كاثوليكية في جنوب الفلبين اثناء قداس.

ووفقاً لتقرير الشرطة، أصيب أيضا عدد غير محدد من الاشخاص في الانفجار الذي وقع أمام كاتدرائية في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلومتر جنوبي العاصمة مانيلا.

وقال الكولونيل جيري بيسانا، المتحدث العسكري الإقليمي، إن الانفجار وقع خلال القداس، خلافاً للتقارير الأولية التي قالت إنه حدث بعد إقامة القداس.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى، حيث تم قطع الاتصالات في المنطقة بعد الانفجار.

ووقع الهجوم بعد يومين من إعلان لجنة الانتخابات في الفلبين إن قانون إقامة منطقة ذات حكم ذاتي جديدة للمسلمين في منطقة مينداناو الجنوبية قد تم التصديق عليه في استفتاء جرى في 21 كانون الثاني/ يناير.

مصدر الصورة: cnnphilippines

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