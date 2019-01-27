ملحق فنزويلا العسكري في واشنطن ينشق عن مادورو

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

أعلن الملحق العسكري لفنزويلا بواشنطن، الأحد، اعترافه برئيس البرلمان خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال الكولونيل خوسيه لويس سيلفا متحدثا من مكتبه في السفارة الفنزويلية "إنّ "مكتب الملحق العسكري لا يعترف بالرئيس نيكولاس مادورو ويعتبره مغتصباً للسلطة، ويعترف بخوان غوايدو رئيساً شرعياً بالوكالة (...) هذا الموقف يتّفق مع دستور فنزويلا وقوانينها، وأنا دعوت أشقّائي العسكريين لتأييد غوايدو".

وشدد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

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