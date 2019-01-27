انهيار منازل جراء انفجار ضخم في لاهاي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت وسائل إعلام هولندية، الأحد، إن انفجارا وقع في مدينة لاهاي، أدى إلى انهيار عدد من المباني، وفقدان نحو 20 شخصا تحت الحطام.

ونقلت وسائل الإعلام الهولندية عن مصادر قولها، إن الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه بعد، تسبب في انهيار عدد من المنازل على رؤوس سكانها.

وأشارت إلى أن ما بين 10 إلى 20 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين عقب الانفجار.

ولم يصدر عن السلطات أي توضيحات بشأن طبيعة الانفجار حتى الآن.



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