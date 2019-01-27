البابا يطالب بحل عادل وسلمي للأزمة في فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



طالب البابا فرنسيس بحل في فنزويلا التي تشهد اضطرابات ونزاعا بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة.

وقال البابا أنه يتمنى ايجاد حل عادل وسلمي لتجاوز الازمة مع احترام حقوق الانسان.

ويتهم مادورو الولايات المتحدة بحض المعارض غوايدو على تنفيذ "انقلاب" عليه، رافضا مهلة حددتها كبرى الدول الاوروبية السبت للدعوة الى انتخابات خلال ثمانية ايام تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيسا.



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