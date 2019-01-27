ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين في الفلبين

أخبار الآن | سولو - الفلبين (رويترز)

ارتفع الى سبعة وعشرين قتيلا وسبعة وسبعين جريحا ، عدد الضحايا الذين سقطوا جراء تفجيرين نفذا خلال قداس في إحدى الكنائس بجنوب الفلبين.

وبحسب المسؤولين فقد وقع التفجير الأول داخل الكاتدرائية في غولو بإقليم سولو، وهو معقل لجماعة أبو سياف المتشددة، وسرعان ما أعقبه تفجير ثان في مرآب للسيارات بالخارج ما أدى إلى سقوط قتلى من العسكريين والمدنيين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

ووقع التفجيران بعد الإعلان يوم الجمعة أن المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة في الفلبين ذات الأغلبية الكاثوليكية وافقت على خطة للحكم الذاتي بحلول عام 2022 ما يعزز الآمال في واحدة من أفقر مناطق آسيا. وأيد 85 في المائة من الناخبين إنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتي تسمى بانجسامورو في الاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين. وعلى الرغم من أن سولو من بين مناطق قليلة رفضت الحكم الذاتي فإنها جزء من الكيان الجديد.

وكان الجيش والشرطة الفلبينية قالا إن ما لا يقل عن تسعة عشر شخصا قتلوا اليوم الأحد جراء انفجار أمام كنيسة كاثوليكية في جنوب الفلبين اثناء قداس.

ووفقاً لتقرير الشرطة، أصيب أيضا عدد غير محدد من الاشخاص في الانفجار الذي وقع أمام كاتدرائية في بلدة غولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلومتر جنوبي العاصمة مانيلا.

وقال الكولونيل جيري بيسانا، المتحدث العسكري الإقليمي، إن الانفجار وقع خلال القداس، خلافاً للتقارير الأولية التي قالت إنه حدث بعد إقامة القداس.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى، حيث تم قطع الاتصالات في المنطقة بعد الانفجار.

مصدر الصورة: euronews

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