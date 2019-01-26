هجوم مسلح في الأهواز ومقتل شرطيين إيرانيين

أخبار الآن | طهران – إيران ( أ.ف.ب )

قتل عنصران من الشرطة الإيرانية في هجوم مسلح بمدينة "ميناء الخميني" إحدى المدن الواقعة في محافظة الأهواز

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن الهجوم المسلح استهدف دورية تابعة لعناصر الشرطة في "ميناء الخميني" ما أدى لمقتل عنصرين من أفراد الدورية، أحدهم برتبة ضابط والثاني جندي مكلّف.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم المسلح.

وقال نائب قائد قوى الشرطة في محافظة الأهواز، العقيد على قاسمبور، إن أشخاصا مجهولين شنوا هجوما على دورية لعناصر الشرطة في منطقة "بلوار خامنئي" في خور موسى ما أدى لمقتل اثنين منهم وفقا لوكالة أيلناالإيرانية.

وأضاف إن أحد عناصر الشرطة قُتل في لحظة الهجوم، بينما توفي الضابط الثاني بعد نقله إلى المستشفى. وأردف: "سنبذل كل المساعي والجهود لتحديد وإلقاء القبض على مرتكبي هذا الهجوم المسلح ".

ولم تعلن أي جماعة أو منظمة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم المسلح.

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