مجلس الأمن يبحث الأزمة في فنزويلا

أخبار الآن | نيويورك الولايات المتحدة الامريكية ( أ.ف.ب )

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعاً لبحث الأزمة السياسية في فنزويلا، بعد أن طلبت الولايات المتحدة جلسة طارئة في نيويورك.

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونظيره الفنزويلي جورج أريزا، الحضور في الوقت الذي قال فيه بومبيو إنه سيحث دولاً أخرى على دعم خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، فيما خرج الفنزويليون إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقطع مادورو العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، وأمر الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد بحلول يو غد، الأحد.

وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أمريكا اللاتينية عن دعمها للمعارضة.

وأيدت دول أخرى بينها روسيا، وإيران، وتركيا، وكوبا، وبوليفيا، ونيكاراغوا مادورو.

وفاز مادورو بولاية ثانية في انتخابات مايو (أيار) الماضي، التي يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها غير ديمقراطية.

وأدى مادورو اليمين الدستورية في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري ، وسط تصاعد الضغوط الدولية عليه لحمله على الاستقالة.

وأعلن بومبيو تعيين الدبلوماسي اليوت ابرامز، الذي عمل في إدارات جمهورية سابقة، مبعوثاً خاصاً لفنزويلا، وقال بومبيو للصحافيين إن ابرامز سيرافقه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، صباح اليوم السبت.

وقال ابرامز: "هذه الأزمة في فنزويلا عميقة، وصعبة، وخطيرة، وأتطلع للعمل على حلها".

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