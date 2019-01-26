مبعوث أمريكي لإعادة الديمقراطية لفنزويلا

أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية (فرانس برس)

عيَّن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إليوت أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في "إعادة الديمقراطية" إلى هذا البلد الذي اعترفت الولايات المتحدة بخوان غوايدو "رئيساً بالوكالة" له.

واعتبر الدبلوماسي السابق أبرامز أن الأزمة في فنزويلا "عميقة ومعقّدة وخطيرة".

إلى ذلك، أشارت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة إلى أنها تعمل على تشديد الخناق المالي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع تصعيدها لجهودها لنقل السيطرة على الأصول الحكومية إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو.

ولكن بيان الوزارة لم يصل إلى حد إعلان تجميد أصول وحسابات فنزويلا في الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد اعترفت يوم الأربعاء بغوايدو رئيس البرلمان رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن "الولايات المتحدة ستستخدم أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية لضمان توافق التعاملات التجارية لحكومة فنزويلا مع هذا الاعتراف بما في ذلك التعاملات التي تشمل المشروعات المملوكة للدولة والاحتياطيات الدولية".

وجاء هذا الإعلان مع تكثيف واشنطن حملتها للإطاحة بمادورو من السلطة. وبدأ مادورو فترة ثانية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد فوزه في انتخابات متنازع عليها العام الماضي ومازال يحظى بدعم القوات المسلحة الفنزويلية.

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