بومبيو: سنبحث توفير الدعم اللازم لغوايدو

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مبعوثا أمريكيا جديدا لإعادة الديمقراطية إلى فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان بلاده ستبحث في توفير الدعم اللازم لغوايدو حتى يتمكن من إدارة فنزويلا.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيتوجه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا المقررة السبت.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "الوزير بومبيو سيحضّ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على دعم السلم والأمن الدوليين بالاعتراف بخوان غوايدو رئيساً دستورياً مؤقتاً لفنزويلا والدعوة إلى دعم الحكومة الانتقالية في سعيها لاستعادة الديموقراطية وحكم قانون".



وانضمت دول رئيسية في المنطقة بينها البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وكندا لاعتراف واشنطن بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، لكن أياً من الدول الأخرى التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن تؤيد خطوة غوايدو رسمياً.



وكانت بريطانيا وفرنسا وصفتا إعادة انتخاب مادورو العام الماضي بأنه غير شرعي لكنهما لم يصلا إلى حد الاعتراف الرسمي بغوايدو، المهندس البالغ 35 عاماً، لكن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت وصف غوايدو بأنّه "الشخص المناسب الذي سيقود فنزويلا إلى الأمام".



وفي المقابل، تتمسّك روسيا والصين بمادورو، إذ أكّدت بكين، الدائن الرئيسي لفنزويلا، رفضها التدخل الخارجي في الشأن الفنزويلي.

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