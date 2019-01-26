بعد 14 يوما.. السلطات الاسبانية تعثر على جثة "طفل الحفرة"

أخبار الآن| مدريد - اسبانيا - (وكالات)

تمكن رجال الانقاذ في اسبانيا من العثور على جثة الطفل الذي كان قد سقط في حفرة عميقة بجنوب إسبانيا في 12 يناير الجاري .

وظل رجال الإنقاذ يحفرون ليلا ونهارا على مدار 14 يوما للوصول إلى الطفل داخل البئر التي يبلغ عمقها 100 متر وعرضها 25 سنتيمترا فقط.

وسقط الطفل ويدعى جولين في البئر أثناء تنزه أسرته في أرض خاصة في توتالان في ملقة.

ونقلت شاحنات معدات للحفر وأنابيب ضخمة للموقع، الأسبوع الماضي، فيما تم حفر نفقين للوصول للمنطقة التي يعتقد أن الطفل عالق بها، على أمل إرسال "كبسولة" تحمل منقذين لإخراج جولين.

وبلغت تكلفة محاولة الإنقاذ 500 ألف جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لكن السلطات عازمة على العثور على الطفل، في عملية الكبسولة التي تحبس أنفاس إسبانيا.

مصدر الصورة: ABC News

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