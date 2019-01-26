العبادي: نفوذ إيراني يتحكم بحكومات العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

تحدث رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، عن نفوذ إيراني في العراق يمارِس تشكيل الحكومات ويقوم باختيار النخب الحاكمة.

و في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" اليوم أضاف العبادي أن التدخل الخارجي في الحياة السياسية في العراق جاء نتيجة الضعف والصراع الداخلي وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة"، داعيا إلى "وحدة وطنية ليست ضد دول الجوار بل للتعاون من أجل المصالح الداخلية.

وحذر العبادي من أن تكون للقوى العراقية المسلحة رأي وقرار سياسي تنحاز به لصالح جهة سياسية ضد أخرى"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ذلك سيؤدي إلى صراع بين تلك القوى من أجل مصالحها ضد مصالح المواطن.

وأكد العبادي أن أي مسؤولية أمنية داخل البلد هي من صلاحيات السلطة المدنية، مبينا أن القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي لا يجوز أن يتدخلوا في تنصيب الوزارات، لأن ذلك يشكل خطرا حقيقيا على البلاد.

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