"الشيوخ" يقرّ اتفاق إنهاء الإغلاق الحكومي

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

وافق مجلس الشيوخ الأمريكى الجمعة على إعادة فتح الوكالات الفيدرالية حتى 15 فبراير، وهي الخطوة الأولى نحو إنهاء الإغلاق الحكومى الجزئى الذي بدأ قبل 35 يوما.

جاء ذلك، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع قادة الكونغرس على إنهاء الإغلاق الحكومى.

وبعد أكثر من شهر من إغلاق ربع الإدارات الفيديرالية أبوابها بسبب خلاف حول الموازنة بين البيت الأبيض والمعارضة الديموقراطية مما أثّر على 800 ألف موظّف وحرمهم من أجورهم، نصّ الاتّفاق على تمويل هذه الإدارات حتى 15 شباط.

ويتوجّب على مجلس النواب أن يُصوّت الآن بدوره على نصّ الاتفاق الذي سيُرسل بعدها إلى مكتب ترامب للمصادقة عليه.

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