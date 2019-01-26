السترات الصفر تستمر للسبت الحادي عشر على التوالي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تظاهر محتجو "السترات الصفر" للسبت الحادي عشر على التوالي في شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى. وتأتي هذه التظاهرات وسط انقسامات جديدة في صفوفها على خلفية مشاركة قائمة من المحتجين في الانتخابات .

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عشرة أيام من إطلاق الرئيس الفرنسي ماكرون "الحوار الوطني الكبير"، بغرض احتواء هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة. في باريس ستكون المظاهرات موزعة في أربعة تجمعات، ستتوجه ثلاثة منها من إلى جادة الشانزيليزيه، انطلاقا من ساحة الباستيل ومن بلاس دو لا ناسيون ومن مقر بلدية إيفري سور سين-فال دو مارن.

ودعا المحتجون إلى المشاركة بعد ذلك في "ليلة صفراء" بين الساعة 17:00 إلى الساعة 22:00 في ساحة الجمهورية، حيث جرت تجمعات في 2016. كما ستجرى مظاهرات ليلية أخرى في عدد من المناطق الفرنسية.

وتخشى السلطات حدوث أعمال شغب في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة. وكانت السلطات قد أحصت 84 ألف متظاهر في آخر سبتين. واستعادت حركة السترات زخمها بعد عطل عيد الميلاد ورأس السنة.

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