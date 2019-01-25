واشنطن تسحب دبلوماسييها "غير الأساسيين" من فنزويلا

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - ( ا ف ب)

أصدرت الولايات المتّحدة الخميس أمرًا يقضي بأن يُغادر موظّفوها "غير الأساسيّين" من البعثات الدبلوماسيّة التابعة لها في فنزويلا.

وفي "تنبيه أمني" منشور على موقع تابع لوزارة الخارجيّة الأمريكية، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضًا من المواطنين الأمريكيين المقيمين في فنزويلا أو المسافرين إليها بأن "يُفكّروا جدّيًا" بمغادرة هذا البلد.

مادورو يغلق سفارة بلاده في الولايات المتحدة

وفي وقت سابق اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس إغلاق سفارة بلاده وكل قنصلياتها في الولايات المتحدة بعدما قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن التي اعترفت بالمعارض خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.

وقال مادورو أمام المحكمة العليا "قررت استدعاء كل الطاقم الدبلوماسي (...) وإغلاق سفارتنا وكل قنصلياتنا في الولايات المتحدة".

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