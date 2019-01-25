فنزويلا: الشارع منقسم حول مادورو وغوايدو

أخبار الآن | كاركاس – فنزويلا (غرفة الأخبار)

تباينت ردود الفعل الدولية حيال ما يحصل في فنزويلا.. كما انقسمت أراء الدول بين مؤيد للمعارض غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وبين مؤيد للرئيس مادورو. من جهتها طالبت واشنطن بعقد اجتماع طارىء غداً في مجلس الأمن لمناقشة الوضع في فنزويلا. التفاصيل في التقرير التالي.

قد يتساءل البعض ما الذي يحدث في فنزويلا.. خصوصاً وأن هناك رئيسين في كاركاس الآن وقد دخل الاثنان في سباق محموم لكسب اعتراف دول العالم.

الأربعاء أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.

بعد اعتراف الولايات المتحدة بـ غوايدو رئيساً، أعلن مادورو أمام حشد من أنصاره قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الحكومة الأمريكية، وأمهل مادورو الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

أدى مادورو اليمين الدستورية، قبل أيام، إثر فوزه بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في انتخابات رئاسية جرت في 20 مايو/ أيار 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات معتبرين أن "مخالفات واسعة النطاق" شابتها.

المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية المعارض لمادورو أعلن أن أكثر من عشرين شخصاً قتلوا منذ أن خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من فنزويلا لمطالبة مادورو بالتنحي.

الأزمة تتصاعد في فنزويلا، ولا سيما أن الشعب منقسم حول "مادورو" و"غوايدو" الذي تحول من شخص مجهول إلى "رئيس بالوكالة"، في محاولة للإطاحة برئيس البلاد الحالي نيكولاس مادورو، الأمر الذي دعمته بعض الدول ولم تعترف به أخرى.

إلى جانب الرئيس الأميركي، أعلن رؤساء كل من الأرجنتين وكولومبيا وكندا والإكوادور وباراغوي والبرازيل وتشيلي وبنما وكوستاريكا وغواتيمالا وبريطانيا تأييدهم لـ غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد "ريثما تجري انتخابات ديمقراطية وشفافة" على حد قولهم.

الخطوة التي أقدم عليها غوايدو، لم يباركها الجيش في فنزويلا واصفاً إياها بـ"الانقلاب"، قوبلت بمعارضة دول أخرى

روسيا وبوليفيا والمكسيك وإيران والصين ونيكاراغوا وكوبا أعلنوا دعمهم الكامل لنيكولاس مادورو، منتقدين سياسة الولايات المتحدة بدعم غوايدو.

متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة طالب بإجراء تحقيق مستقل ، وحض جميع الأطراف على إجراء حوار سلمي.

وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمة سياسية إلى جانب أزمة اقتصادية خطيرة، وتعاني نقصاً في المواد الغذائية والأدوية ومن تضخم هائل، ما دفع الكثير من الفنزويليين إلى مغادرة البلاد.

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