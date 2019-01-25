فرنسا تحذر من مواد سامة بحفاضات الأطفال

أخبار الآن | باريس- فرنسا (سامي زرقة)

حذرت الوكالة الفرنسية للصحة من احتمال وجود مواد سامة في حفاضات أطفال فرنسا، وكشفت أن الهيئة الرقابية وجدت آثاراً لعدة مواد كيماوية بمستويات عالية على نحو خطير.

فضيحة من العيار الثقيل تهز مصنعاً للحفاضات في فرنسا إذ حذرت الوكالة الفرنسية للصحة من احتمال وجود مواد سامة في حفاضات أطفال فرنسا، وكشفت أن الهيئة الرقابية وجدت آثاراً لعدة مواد كيماوية بمستويات عالية على نحو خطير.

من جانبها، أمهلت وزارات الصحة والبيئة والمالية المصنّعين وتجار التجزئة خمسة عشر يوما لإزالة هذه المواد من حفاضات الأطفال.

دراسة نشرتها الوكالة الفرنسية للصحة والسلامة الغذائية والبيئية والمهنية (آنس) أظهرت أنه تم رصد مجموعة مختلفة من مواد قد تكون سامة في حفاضات أطفال في فرنسا.

الوكالة قالت بعد دراسات أجريت على حفاضات وكيفية استخدامها، إن الهيئة الرقابية وجدت آثاراً لعدة مواد كيماوية بمستويات عالية على نحو خطير.

ووفقا للدراسة، تشمل هذه المواد مادة بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال، التي تدخل في مستحضرات التجميل، وبعض الهيدروكربونات العطرية والجلايفوسات، وهو مبيد أعشاب شائع الاستخدام، وجميعها مواد لها مخاطر محتملة.

الحكومة الفرنسية قالت إن على المصنعين وتجار التجزئة التأكد من إزالة هذه المواد من الحفاضات.

وزارات الصحة والبيئة والمالية وفي بيان مشترك طالبت المصنّعين وتجار التجزئة باتخاذ إجراءات خلال الخمسة عشر يوماً المقبلة لإزالة هذه المواد من حفاضات الأطفال.

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