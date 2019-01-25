سجن 13 عاما للرئيس الاوكراني السابق بتهمة "الخيانة"

أخبار الآن | كييف - أوكرانيا ( أ ف ب )

حكمت محكمة في كييف الخميس على الرئيس الاوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش بالسجن 13 عاما بتهمة "الخيانة العظمى"، وذلك في اعقاب محاكمته غيابيا.



وبحسب المحكمة فان يانوكوفيتش "ارتكب من خلال ممارساته غير الشرعية المتعمدة، جريمة تقوض أسس الأمن القومي الاوكراني" هي "الخيانة العظمى".



وقال القاضي فلاديسلاف ديفيتكو "إن المحكمة قررت انه مذنب (...) والحكم عليه بالسجن 13 عاما".

ويعيش يانوكوفيتش (68 عاما) لاجئا في روسيا منذ 2014.

وانتخب يانوكوفيتش رئيسا في 2010 وفر في شباط/فبراير 2014 الى جنوب روسيا بعد احتجاجات استمرت عدة اسابيع في كييف قمعها النظام بشكل دموي. وقام البرلمان بتنحيته في 22 شباط/فبراير 2014.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا ان عملية فرار ياكونوفيتش تمت بعملية خاصة أعدت في موسكو بغرض إخراجه من اوكرانيا.

وطلبت سلطات كييف المؤيدة للغرب مرارا تسليمه.



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